ROMA – Eva Henger non andrà più in televisione nei programmi di Barbara D’Urso a parlare di cannagate: un ordine che arriva dall’alto e che per l’ex naufraga implica l’addio alle comparsate televisive.

Libero quotidiano scrive che la Henger non sarà più ospite di Domenica Live, né degli altri programmi di Barbara D’Urso. Una decisione che potrebbe essere arrivata dalla conduttrice o forse da qualche vertice più in alto a Mediaset. Dietro l’esilio della Henger ci sarebbe la sua propensione a parlare del cannagate dell’Isola dei Famosi.

La Henger però non riesce proprio a spiegarsi questa decisione e dice: “Non è chiaro perché non si voglia più parlare del cannagate. Forse perché i naufraghi che ho accusato stanno tornando in Italia?”. Per il quotidiano solo due le ipotesi: o la ex attrice di film per adulti ha stancato i telespettatori, o è in atto una censura per mettere a tacere voci sullo scandalo che ha travolto il reality show di Canale 5.