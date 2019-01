ROMA – Eva Henger ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live parla della querela presentata dall’ex compagno del reality L’Isola dei Famosi Francesco Monte.

La ex pornostar ungherese ha detto di aver intenzione di andare a Roma con il suo avvocato per chiarire la situazione dopo aver scoperto che l’ex tronista l’ha querelata per il cosiddetto canna-gate.

La conduttrice ha introdotto la sua ospite con una busta gialla con su scritto “Documento Eva Henger-Riservato”, e la Henger ha spiegato di non avere più contratti che la vincolano con la Magnolia, la casa di produzione del reality, e di essere quindi pronta a dire molte cose.

“Non ho paura della verità e di un tribunale che dovrebbe essere il luogo adatto a celebrarla. So come difendermi, chi chiamare e cosa far vedere se dovesse servire”, aveva annunciato ormai già un anno fa la Henger parlando con il settimanale Vero. E il marito, Massimiliano Caroletti, aveva aggiunto: “Dimostreremo insieme come sono andate le cose e, nel caso, non è detto che non saremo noi a portare altri in tribunale. Monte compreso. La calunnia non è un reato a uso esclusivo di qualcuno. Non è un momento difficile ma antipatico. E potrebbe diventare serio”.