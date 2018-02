ROMA – Eva Henger è stata registrata da Striscia la Notizia, che ha mandato in onda quanto ripreso con una telecamera nascosta. Si parla ovviamente di Francesco Monte e della marijuana che avrebbe fumato in Honduras.

“Io ho parlato con autrici e ho detto di andare a vedere nella valigia del signorino perché lì ci stava di sicuro ancora la roba. È successo questo venerdì, e lui sabato di urgenza ha lasciato l’Isola dei Famosi perché lo hanno messo sull’aereo”.

“Lui – continua Eva Henger – non avrebbe mai abbandonato il gioco, ma gli avranno detto Te ne vai o ti dobbiamo fare arrestare. Qui a Milano tutti zitti, mi hanno detto che non potevano fare la polizia, quando io gli avevo dato anche altre indizi: dovevano andare nella casa dove stavamo e c’era un posto dove buttava sempre le cicche delle canne. Ma non lo potevano fare perché altrimenti avrebbero dovuto farlo arrestare, non potevano essere complici. Ma nemmeno farmi fare le figure di merda a me”, ha concluso la ex isolana.

CLICCA QUI per guardare il servizio di Striscia la Notizia.