ROMA – Prima di lasciare l’Isola dei Famosi, Eva Henger ha voluto lanciare un ultimo scoop su Francesco Monte, già messo alle strette per la storia della marijuana. La Henger avrebbe svelato la presenza di un ultimo messaggio tra il naufrago e la sua ex, Cecilia Rodriguez, prima di partire.

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono lasciati dopo una relazione importante, il tutto in diretta tv al Grande Fratello Vip. E la sorella della showgirl argentina ha subito intrapreso una nuova storia d’amore con Ignazio Moser, conosciuto all’interno della casa più spiata dagli italiani durante la sua avventura nel reality.

Eva Henger, parlando di Monte, ha rivelato:

“Prima di arrivare sull’isola io e Francesco abbiamo chiacchierato molto. Conosco tutta la situazione della famiglia Rodriguez e lui ha dichiarato di non aver mai conversato assieme a me e ciò non è affatto vero. Mi ha, addirittura, confidato di aver ricevuto un ultimo sms prima della sua partenza”.

In molti hanno giudicato “invadente” l’atteggiamento assunto da Eva Henger la quale, secondo tantissimi telespettatori, non avrebbe alcun diritto di rivelare avvenimenti personali altrui.