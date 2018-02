ROMA – Eva Henger sarà intervistata da Alessia Marcuzzi per la sua versione definitiva sullo scandalo droga all’Isola dei Famosi? Alberto Dandolo su Dagospia (solitamente molto ben informato sul gossip, televisivo e non) ha anticipato quello che succederà intorno alla mezzanotte di lunedì 5 febbraio in diretta su Canale 5:

DANDOLO FLASH! EVA HENGER SARÀ IN TRASMISSIONE ALL”ISOLA DEI FAMOSI’: POCO PRIMA DI MEZZANOTTE SCENDERÀ LE SCALETTE DELLO STUDIO PER L’INTERVISTA CON LA MARCUZZI. COSA DIRÀ? LA BELLA EVA ANCORA NON È RIUSCITA A PARLARE COL MARITO MASSIMILIANO CAROLETTI, CHE VUOLE DARLE ASSISTENZA LEGALE. LA PRODUZIONE NON GLIELO PERMETTE…

Ricordiamo che lo scandalo droga è esploso proprio dopo che la Henger ha detto che Francesco Monte aveva fumato marijuana durante il reality show.

Secondo il sito Dagospia, nella puntata del 5 febbraio Eva Henger sarebbe pronta a fare dietrofront e rimangiarsi l’accusa che ha scatenato polemiche affinché il naufrago fosse cacciato e l’imbarazzo della conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha dovuto affrontare il problema in diretta televisiva.

Le accuse lanciate dalla Henger nei confronti di Monte sono gravissime: avrebbe portato la droga nel residence in Honduras e l’avrebbe consumata insieme ad altri naufraghi. Se così fosse, Monte rischia di essere cacciato dal reality show, proprio lui che era stato il migliore nella prima settimana e il favorito in questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Mediaset infatti si è subito occupata dello scandalo che incalza da una settimana la televisione e la Moige, associazione dei consumatori, chiede la testa del naufrago. Pare però che Massimiliano Caroletti, il marito della Henger, sia stato lungimirante e l’abbia convinta a pensare bene alle sue parole e a ritirare le accuse, scrive Dagospia:

“Nella notte la denuncia della Henger, con l’ausilio del suo lungimirante marito, si sarebbe trasformata in uno stato amnesico. La memoria latita quando le controfferte incombono? Finirà come sempre a tarallucci e vino? Ah, saperlo”.

E in un altro “Dandolo-flash” si riporta la risposta di Caroletti, marito della Henger: