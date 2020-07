Eva Henger, la figlia Mercedesz riallaccia i rapporti con la famiglia ma non con la madre, Nella foto Instagram Mercedesz con Lucas

Eva Henger e la figlia Mercedesz, neanche l’emergenza coronavirus le ha fatte riavvicinare. L’ex naufraga ha riallacciato i rapporti con tutta la famiglia meno che con la madre.

Eva Henger non rientra ancora nei piani di Mercedesz che nel frattempo si è riavvicinata ai suoi familiari, gli stessi che, almeno inizialmente, si erano schierati dalla parte dell’attrice ungherese.

Mercedesz lo ha raccontato al settimanale Nuovo: lo zio materno ha trascorso la quarantena nella casa che condivide col fidanzato Lucas Peracchi in provincia di Piacenza.

In casa è arrivato poi anche il fratello minore Riccardino. Mercedesz sente spesso al telefono l’altra sorellina minore Jennifer ed anche la nonna materna.

L’unica che non sente e non vede à la madre Eva: tra le due donne non c’è stato nessun passo avanti.

Al momento nessuna delle due sembra intenzionata a fare la pace: “Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto”.

“Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche”.

“Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia”, ha dichiarato Mercedesz Henger alla rivista.

Mercedesz e Lucas Peracchi innamorati

Mercedesz, in questo momento sta passando dei momenti sereni insieme a Lucas Peracchi. I due hanno di recente festeggiato il secondo anniversario insieme.

Mercedesz Henger si è allontanata dalla madre dopo che l’ex moglie di Riccardo Schicchi ha puntato il dito contro Lucas Peracchi, bollato come una persona violenta e aggressiva.

Dal canto suo, Eva Henger ha chiarito che aspetterà un passo in avanti della figlia (fonte: Nuovo, Gossip e Tv).