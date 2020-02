ROMA – Non c’è pace tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Mamma e figlia, nonostante i tanti tentativi e le ospitate in tv, non sono ancora riuscite a fare pace. A rilevarlo è la stessa ex attrice ungherese in un’intervista rilasciata a Novella 2000.

L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha ammesso di aver provato a ricucire il legame con la figlia e il genero senza però riuscirci. Al momento, come racconta l’ex attrice a luci rosse, tra loro tre non sembrano esserci rapporti. Eva sente molto la mancanza di Mercedesz e per questa ragione torna ad attaccare Licas Peracchi, il fidanzato della figlia nonché ex tronista di Unomini e Donne. La Henger racconta infatti che “per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas!”. L’attrice 47enne soffre molto per questa situazione dato che prima che accadesse tutto questo era sempre stata sempre molto legata a Mercedesz. Non avere una relazione quotidiana con la giovane, sta così diventando una faccenda che la sta turbando parecchio. “È Lucas che dovrebbe sotterrare l’ascia di guerra – dice ancora la Henger – . In tv mi ha chiesto scusa ed è stato perdonato”.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi continuano nel frattempo a vivere a Castell’Arquato in provincia di Piacenza, la città dove il personal trainer è nato e cresciuto. Per amore del fidanzato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha scelto di lasciare una grande città come Roma per andare a vivere in un centro molto più piccolo.