ROMA – Mercedesz Henger, figlia di Eva, avrebbe confessato su quanto successo tra la madre e Francesco Monte durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi. La mamma avrebbe accusato l’ex di Cecilia Rodriguez di aver portato degli spinelli sull’isola, perché spinta proprio dalla figlia.

In passato, nel 2011, il figlio più grande della Henger era stato arrestato per possesso di marijuana e per questo Eva avrebbe reagito vedendo Francesco Monte farne uso. In studio comunque molti hanno preso le difese di Monte, considerando scorretto l’atteggiamento di Eva.