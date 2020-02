ROMA – Ospite nella puntata del Grande Fratello Vip è stata Eva Robin’s. L’attrice è entrata nella casa per incontrare Antonio Zequila, con cui ha dichiarato di aver avuto un flirt. L’attrice infatti a Live Non è la d’Urso si era chiesta perché lui non l’avesse mai nominata nei racconti delle sue conquiste.

La Robin’s, varcata la soglia della casa, si avvicina ad Antonio Zequila completamente “freezato” e, guardandolo, commenta: “Non ci vediamo da anni, mi vedrai invecchiata, beh tu sei ancora chiavabile”.

L’attore, dopo essere stato “liberato”, ha risposto alle domande incalzanti con cui il conduttore ha voluto sapere i motivi per cui la loro liaison non sia mai stata resa nota. Antonio Zequila, quindi, non si è trattenuto dal dire: “Io l’ho sempre confermato, magari qualcuno l’ha omesso. Ho sempre detto che Eva ha una sensualità più di una donna, uno sbaglio della natura”.

Alla domanda sul tipo di incontro che si è verificato tra loro, l’attore ha detto: “Abbiamo consumato e abbiamo goduto”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)