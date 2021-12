Evelina Nazzari, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, il padre Amedeo Nazzari Buffa, il teatro, le paure

Evelina Nazzari è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda su Rai Uno martedì 28 dicembre 2021. Ma chi è Evelina Nazzari?

Dove e quando è nata, età: la biografia di Evelina Nazzari

Evelina Nazzari, il cui vero nome è Maria Evelina Buffa, è nata a Roma l’8 maggio del 1958, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha dunque 63 anni.

Attrice, è a sua volta figlia degli attori Amedeo Nazzari e Irene Genna.

Ha inciso Enoch Arden di Alfred Tennyson su musica di Richard Strauss, monodramma per voce recitante e pianoforte.

Amedeo Carlo Leone Buffa, in arte Amedeo Nazzari: chi era il padre di Evelina Nazzari

Nel 2008 ha pubblicato il libro biografico Amedeo Carlo Leone Buffa in arte Nazzari, dedicato alla memoria del padre.

Attore italiano di grande successo, morto il 5 novembre del 1979, Amedeo Nazzari iniziò a recitare in teatro nel 1927, all’età di 20 anni, dopo aver abbandonato gli studi di ingegneria.

Venne notato da Elsa Merlini e poi da Anna Magnani e approdò definitivamente al cinema nel 1936, co una parte in Cavalleria.

Marito e figli: la vita privata di Evelina Nazzari

Poco si sa della vita privata dell’attrice: non è noto se abbia un marito o dei figli. E’ invece noto che del padre porta un ricordo molto vivo: “Purtroppo non si fa molto per stimolare il ricordo, è un vizio italiano. Ma il timore che papà venga dimenticato è bruciante”, aveva detto in una intervista all’Ansa.