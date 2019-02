ROMA – A “Sanremo” gli “Ex-Otago” hanno portato il brano “Solo una canzone”. Ma chi sono gli “Ex-Otago”? Sono un gruppo indie-pop che si è formato a Genova nel 2002. Il nome deriva da una squadra di rugby della Nuova Zelanda: “Otago – hanno spiegato – è il nome di una squadra di rugby della Nuova Zelanda che vince il campionato contro ogni pronostico. Fantastico! Suona bene e ci piace pure il concetto! Bene… dopo 5 minuti non ci piaceva più. Ci siamo sciolti e riformati come Ex-Otago. Tutto questo in 10 minuti. Il trattino? Ci piaceva!”.

Cinque, fin qui, gli album prodotti dalla band: “The Chestnuts Time” nel 2003, “Tanti Saluti” nel 2007, “Mezze Stagioni” nel 2011, “In capo al mondo” nel 2014 e “Marassi” nel 2016.

Questa la formazione attuale: Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci, Francesco Bacci e Rachid Bouchabla.

A “Sanremo” gli “Ex-Otago” si sono presentati col brano “Solo una canzone”.

“Noi – hanno raccontato – siamo venuti al ‘Festival’ perché abbiamo scritto una canzone bellissima che parla di quest’amore molto lungo che stiamo vivendo praticamente tutti noi ed è semplicemente un palco come un altro che però ha un eco e un riverbero gigantesco. Siccome questo palco premia la musica italiana, noi facciamo musica italiana per cui ci siamo chiesti: perché no?”.