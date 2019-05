ROMA – Botta e risposta a distanza su Instagram tra Ezio Greggio e Mario Balotelli. Il conduttore televisivo, di chiara fede juventina, ha voluto prendere in giro Mario Balotelli per il post pubblicato dopo Barcellona-Liverpool 3-0, semifinale di andata: “Per favore non accostatelo (parlava di Leo Messi) più al numero 7 della Juventus (parlava di Cristiano Ronaldo)”. Pochi giorni dopo, il Barcellona ne ha presi 4 a Liverpool e ha lasciato la Champions. Messi è stato protagonista di una gara da dimenticare ed è stato contestato da alcuni tifosi del Barcellona all’aeroporto di Liverpool.

Ezio Greggio stuzzica Mario Balotelli, la risposta di Super Mario ancora non è arrivata.

Ezio Greggio, da tifoso della Juventus, ha voluto stuzzicare Mario Balotelli. L’attaccante del Marsiglia si era sbilanciato dopo la gara di andata credendo che ormai il Barcellona avesse raggiunto la finalissima di Champions League.

I blaugrana avevano vinto 3-0, con un Leo Messi stratosferico, ed il Liverpool si era presentato alla gara di ritorno senza due stelle del calibro di Mohamed Salah e Roberto Firmino.

Insomma, sembrava fatta e Balotelli era tranquillo del suo pronostico ma il calcio è uno sport imprevedibile ed il Liverpool lo ha smentito con una rimonta storica firmata da due “eroi per caso” come il centravanti di scorta Origi e Wijnaldum, entrato nella ripresa.