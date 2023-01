Ezio Greggio chi è, età, dove e quando è nato, moglie, fidanzata, figli, vita privata, Striscia la Notizia, biografia e carriera. Il conduttore Ezio Greggio è ospite oggi 8 gennaio del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nato, età, biografia di Ezio Greggio

Ezio Greggio è nato il 7 aprile del 1954 a Cossato, in provincia di Biella. Ha 68 anni. Il padre di Ezio era il direttore di un’azienda tessile dove lavorava anche la madre. In contrasto con l’idea del padre di lavorare in banca, il giovane Greggio voleva entrare nel mondo dello spettacolo e decisivo in questo senso è stato l’incontro con Antonio Ricci alla Fininvest. Debutta in Rai come cabarettista nel 1978, partecipando ai programmi La sberla e Tutto compreso.

Moglie, fidanzata, figli, Instagram, vita privata di Ezio Greggio

Greggio è stato sposato per oltre 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele: uno fa l’attore, l’altro lo scrittore. Dal 2018 è fidanzato con una modella, più giovane di quasi 40 anni: classe 1993, Romina Pierdomenico può vantare un secondo posto a Miss Italia 2012. Profilo Instagram: @ezio_greggio.

La carriera di Ezio Greggio

Greggio raggiunge la popolarità televisiva dopo il suo passaggio dalla Rai a Fininvest con il programma Drive In. Fa il suo esordio come attore cinematografico nel 1980 nel film Sbamm!. Recita poi nel film Yuppies – I giovani di successo del 1986 e nel sequel dello stesso anno, Yuppies 2. Nel 1988 su Canale 5 assieme a Lorella Cuccarini Odiens, programma di Antonio Ricci che successivamente lo vuole come conduttore del suo nuovo show Paperissima nel 1990.

Dal 1988, Greggio conduce Striscia la notizia, altro programma ideato da Ricci . In questi anni lo ha poi condotto per più di 4.000 puntate, affiancato da altri personaggi dello spettacolo. Nel 1994 fa il suoesordio alla regia con Il silenzio dei prosciutti. Da vari anni è direttore del Monte-Carlo Film festival de la comédie. Nell’estate del 2019, su Canale 5, conduce una nuova edizione de La sai l’ultima?.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI EZIO GREGGIO