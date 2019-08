ROMA – Piccolo incidente per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico a Ibiza. La coppia è stata coinvolta in un incidente stradale, per fortuna con conseguenze non gravi. A raccontare l’accaduto proprio il comico dal suo profilo Instagram, senza risparmiare critiche ai paparazzi che li seguivano.

“Ieri a Ibiza – ha scritto sul social Ezio Greggio – io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ho avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok”.

Poi la stoccata ai paparazzi che li seguivano e li fotografavano: “Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi ( e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco ) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti: ?+ ?Ahahaha !!! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e…. « tacci vostri! » !!! Tiè (bis)!!!”.