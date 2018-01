ROMA – Addio a Nereo Greggio, il papà di Ezio Greggio morto all’età di 95 anni. A dare il triste annuncio sono stati Gerry Scotti e Michelle Hunziker, attuali conduttori di Striscia la Notizia nell’edizione di giovedì 25 gennaio, porgendo in diretta le condoglianze allo storico volto del tg satirico.

Ezio Greggio era solito salutare il padre a fine trasmissione, chiamandolo col nome di “Nereus”. Per anni nessuno ha saputo chi fosse, fu proprio il conduttore a spiegare agli spettatori che si trattava del suo adorato padre.

Nereo Greggio aveva combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. In un’intervista il figlio ha raccontato: “Soldato in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale, si rifiutò di tornare in Italia per combattere contro i partigiani tra i quali c’erano suoi parenti. E fu internato per oltre tre anni in un campo di concentramento in Germania”.

Al termine della puntata di giovedì Scotti e la Hunziker lo hanno salutato con un mesto “Ciao Nereo”, senza il solito stacchetto e senza jingle.