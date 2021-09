F1 Gp Russia: dove vedere le prove e la gara in diretta tv e streaming, data e orario

Domenica si correrà il quindicesimo Gran Premio di Formula 1 della stagione 2021. Il Gran Premio si correrà a Sochi, in Russia. Venerdì, sabato e domenica quindi si correranno prove libere, qualifiche e gara.

Articolo aggiornato alle 13:32

Dove vedere prove, qualifiche e Gran Premio

Il Gran Premio si potrà vedere in diretta su Sky e in streaming, per abbonati, su SkyGo e Now Tv. Le qualifiche e la gara si potranno seguire anche in chiaro, su TV8, ma in differita.

La gara domenica inizierà alle 14. La differita su TV8, ma l’orario è ancora da confermare, andrà in onda dalle 18.

Ecco il calendario completo con gli orari:

Venerdì 24 settembre

Prove libere 1: 10:30 – 11:30

Prove libere 2: 14:00 – 15:00

Prove libere 3: 11:00 – 12:00

Qualifiche: 14:00 – 15:00

Gara: 14:00

La classifica piloti

Per ora in testa alla classifica piloti c’è Max Verstappen della Red Bull con 226,5 punti. Al secondo post segue Lewis Hamilton della Mercedes con 221,5. Seguono poi l’altro pilota della Mercedes Bottas (141) e Norris della McLaren (132). Staccati e lontani dal vertice i due piloti della Ferrari: 104 punti per Leclerc e 97,5 per Sainz.

Mick Schumacher: “Sto vivendo il mio sogno”

“Essere uno dei venti piloti che gareggiano in Formula 1 significa già vivere il mio sogno. Il primo anno con Haas è stato fin qui molto emozionante e istruttivo. Sono sicuro che il bagaglio di conoscenze di quest’anno mi tornerà molto utile nel 2022, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti”. Così Mick Schumacher ha commentato la conferma della Haas anche per il prossimo anno.

“Considerando quanto sono forti le ambizioni di Haas F1 Team e il supporto di Ferrari – ha aggiunto – sono fiducioso che l’anno prossimo ci avvicineremo al gruppo di avversari davanti a noi e saremo in grado di lottare per la zona punti. Questa squadra sta diventando più forte e io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo per portarla quanto più possibile avanti in classifica. Infine desidero ringraziare la Ferrari Driver Academy per la fiducia che continua ad avere in me da molti anni”.