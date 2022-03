Fabio Balsamo chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, The Jackal, biografia e carriera. L’attore comico Fabio Balsamo è ospite questa sera 22 marzo del programma Stasera tutto è possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Fabio Balsamo

Fabio Balsamo è nato nel 1989 a Casalnuovo di Napoli. Ha 33 anni. Inizia a recitare in giovane età e frequenta l’Università Popolare dello Spettacolo di Napoli in arte drammatica. Dal 2015 si guadagna grande fama sul web grazie alla sua partecipazione agli sketch comici dei The Jackal.

Fidanzata, dove vive, Instagram, vita privata di Fabio Balsamo

Balsamo è molto riservato riguardo la sua vita privata. Non abbiamo informazioni sulla sua vita sentimentale, se abbia una fidanzata o se sia single. L’attore comico vive a Napoli. Profilo Instagram:@balsamo_fabio.

La carriera di Fabio Balsamo

Nel 2015 Balsamo debutta al cinema con il film Babbo Natale non viene da Nord, per la regia di Maurizio Casagrande. A teatro recita in diverse produzioni come Sei personaggi in cerca d’autore, Macbeth e Salomé. Nel 2017 è uno dei protagonisti del primo film al cinema dei The Jackal, AFMV – Addio fottuti musi verdi. Con i The Jackal, nel 2021, è membro del cast della serie Netflix Generazione 56k e l’anno precedente prende parte ad un episodio di Don Matteo.