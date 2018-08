ROMA – La Federjudo e l’Esercito italiano dicono no a Fabio Basile al Grande Fratello Vip. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma lui di rinunciare ai 90mila euro del compenso non ha proprio voglia.

E’ braccio di ferro tra il giovane campione olimpico di Rio de Janeiro 2016 nella categoria 66 chili, ora passato a quella dei 73 chili. Basile, 24 anni, era stato scelto dalla produzione del reality Mediaset che tra poco più di un mese andrà in onda su Canale Cinque, sempre con la conduzione di Ilary Blasi.

Il judoka torinese sarebbe dovuto entrare nella casa insieme alle gemelle Silvia e Giulia Provvedi, all’ex reduce del cannagate dell’Isola dei Famosi Francesco Monte, ad Enrico Silvestrin e a Giulia Salemi. Ma l’Esercito non ne vuole sapere.

Passi per Ballando con le stelle, altro programma televisivo a cui Basile ha partecipato in coppia con Anastasia Kuzmina. Ma evidentemente, sottolinea Repubblica, il Grande Fratello è troppo per un caporalmaggiore.