Fabio Canino chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, malattia, biografia e carriera

Chi è Fabio Canino: dove e quando è nato, età, vita privata, malattia, biografia e carriera del condotture e scrittore ospite ad Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, biografia e carriera di Fabio Canino

Fabio Canino è nato a Firenze il 15 agosto 1963 (età 59 anni). La sua carriera è molto varia. Ha condotto Assolo su La7 e ha preso parte a Macao di Gianni Boncompagni. Dal 1998 al 2000 è invece stato un membro chiave de Le Iene. Ha lavorato a Rai Radio 2, Play Watch su Play Radio con Francesca Zanni. Si è poi messo in mostra su Sky Show con il telegiornale satirico Tg Show. In seguito spazio a Votantonio su Rai 2.

Il grande pubblico lo ha conosciuto meglio ed apprezzato grazie a Ballando con le Stelle. Scelto da Milly Carlucci come uno dei giudici, ha messo in mostra tutte le proprie doti da intrattenitore. Nel corso degli anni si è anche dedicato alla scrittura, pubblicando svariati libri. Il coming out di Fabio Canino è stato uno dei primi della televisione italiana. Molto impegnato sul fronte sociale e, nello specifico, sui temi LGBTQ+, ha condotto i Diversity Media Awards ed è testimonial della campagna Giù le mani dai bambini.

La malattia

Fabio Canino raccontò della malattia di sua madre, colpita da ictus. L’artista stava facendo tanta televisione e ha voluto fermarsi per dedicarsi a lei e suo padre, per stare a Firenze, dove vivevano, più tempo.

La vita privata di Fabio Canino

C’è sempre grande interesse da parte del pubblico in merito alla sua vita privata, che il conduttore tutela a ogni costo. L’ultima volta che ne ha parlato in maniera pubblica ha specificato d’essere single.