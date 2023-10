Fabio Canino chi è, età, dove e quando è nato, coming out, vita privata, malattia, Instagram, biografia e carriera

Fabio Canino è un attore, conduttore e personaggio televisivo, noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione al programma Ballando con le stelle in qualità di giurato. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata di Canino.

Dove e quando è nato, età, biografia di Fabio Canino

Fabio Canino è nato a Firenze il 15 agosto del 1963. Ha 60 anni. Ottenuto il diploma nel 1983, studia recitazione con Antonio Rugani della Bottega Teatrale di Firenze. Studia poi al Centro di Teatro Attivo di Milano nel corso per attori professionisti. Lavora poi come animatore nei villaggi turistici, facendo successivamente il suo esordio nel mondo del teatro.

Coming Out, malattia e vita privata

Canino è stato uno dei primi nella televisione italiana a fare coming out. “Quando avevo circa 18 anni convocai i miei genitori. Era una sera di fine estate e li feci sedere. I miei genitori iniziarono subito a preoccuparsi. Io dissi loro di sedersi che dovevo dirgli una cosa che forse non gli sarebbe piaciuta, che avrebbe potuto farli piangere. I miei pensavano già che avessi rotto la macchina o che avessi fatto qualche altro casino. Invece quando gli dissi che ero gay mia madre tirò un sospiro di sollievo”. Attulamente Canino sembra essere single. Profilo Instagram: fabiocaninoreal.

Canino raccontò della malattia di sua madre, colpita da ictus. L’artista stava facendo tanta televisione e ha voluto fermarsi per dedicarsi a lei e suo padre, per stare a Firenze, dove vivevano. “I miei genitori mi fanno molto emozionare, ancora guardo le foto dei miei che non ci sono più e patisco un po’. Si dice che uno da grande dovrebbe essere pronto alla scomparsa di mamma e papà, ma non è vero, accetto questa malinconia legata a tanti episodi”.

La carriera di Fabio Canino

Ha condotto Assolo su La7 e ha preso parte a Macao di Gianni Boncompagni. Dal 1998 al 2000 è invece stato un membro chiave de Le Iene. Ha lavorato a Rai Radio 2, Play Watch su Play Radio con Francesca Zanni. Si è poi messo in mostra su Sky Show con il telegiornale satirico Tg Show. In seguito spazio a Votantonio su Rai 2.

Il grande pubblico lo ha conosciuto meglio ed apprezzato grazie a Ballando con le Stelle. Scelto da Milly Carlucci come uno dei giudici, ha messo in mostra tutte le proprie doti da intrattenitore. Nel corso degli anni si è anche dedicato alla scrittura, pubblicando svariati libri.

Molto impegnato sul fronte sociale e, nello specifico, sui temi LGBTQ+, ha condotto i Diversity Media Awards ed è testimonial della campagna Giù le mani dai bambini.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI FABIO CANINO