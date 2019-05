ROMA – Ospite di “Sky Calcio Show”, Fabio Capello se la prende con Mauro Icardi: “Le foto postate su Instagram con la moglie Wanda Nara? Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio. Ma non per me, neanche per i compagni. E’ una cosa che non sarebbe stata accettata. E’ questa, poi, la chiave delle vittorie. Secondo me potrebbe essere una cosa studiata: potrebbe essere fatta anche ad arte per rimanere all’Inter”.

Capello contro Lorenzo Insigne.

“Per me – dice Capello – Insigne è insipido. Non è stato determinante in nessun momento. Non ha sfruttato occasioni da gol piuttosto semplici. Ha messo un po’ di sale alla sua partita andando a calciare il rigore. Non è mai facile farlo nei minuti di recupero ma per il resto non mi è piaciuto per niente”. Fonte: Sky Calcio Show.