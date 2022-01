Fabio Caressa chi è: moglie, figli, Benedetta Parodi, vita privata, età, peso, altezza e carriera del giornalista sportivo

Chi è Fabio Caressa: moglie, figli, Benedetta Parodi, vita privata, età, peso, altezza e carriera del giornalista sportivo. Fabio sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, sulle reti Mediaset. Con lui, la moglie Benedetta Parodi.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza di Fabio Caressa

Fabio Caressa è nato a Roma il 18 aprile 1967. Ha 54 anni ed è giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo italiano. La sua altezza è 176 cm per un peso forma di 56 kg.

La moglie e i figli, la vita privata di Fabio Caressa

Nel 1999 Caressa sposa Benedetta Parodi, per anni conduttrice di Studio Aperto e della rubrica Cotto e mangiato. La Parodi, nel 2011 conduttrice su LA7 del programma I menù di Benedetta nel quale lo stesso Caressa in alcune puntate è stato ospite, sia da solo che assieme ai tre figli Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 21 luglio 2009).

Da giovane, Fabio Caressa è stato socialista e simpatizzava per Bettino Craxi.

La carriera di Fabio Caressa

Dal 25 agosto 2012 conduce Deejay Football Club su Radio Deejay insieme ad Ivan Zazzaroni. È anche commentatore di poker per l’emittente POKERItalia24 (la sua grande passione ndr), di cui il fratello Maurizio è direttore. Dal 1 luglio 2013 è condirettore ad interim di Sky Sport, con delega a Sky Sport 24, ruolo mantenuto sino al 1 marzo 2016, quando diviene direttore di Sky Sport 24. Lo resta fino a dicembre 2016, quando diviene uno dei condirettori di Sky Sport con delega al programma Sky Calcio Club.

Durante il campionato mondiale di calcio del 2006 in Germania è stato scelto da Sky Sport, che ne aveva acquisito i diritti di trasmissione televisiva per la prima volta nella storia, per commentare tutte le partite dell’Italia.