ROMA – Gabriele Cirilli aveva attaccato Fabio Caressa e Beppe Bergomi per la telecronaca in Brescia-Inter. L’accusa del comico tifosissimo della Juventus verso i due commentatori di Sky Sport era quella di essere filo-interisti. Cirilli si era sfogato su Twitter scrivendo: “Ma perché pago Sky? Per sentire due interisti che fanno la telecronaca? Ma basta”. Un’accusa che aveva suscitato l’ira dei tifosi nerazzurri sui social costringendo l’attore a twittare ancora per lamentarsi degli insulti.

Anche Caressa non è rimasto zitto: “Ora vedo pure che ci sono comici che non fanno ridere più da 20 anni che pur di avere un po’ di follower si mettono a scrivere di calcio e fanno i populisti per qualche like“ la stoccata del conduttore di Sky Sport.