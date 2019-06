ROMA – Nel 2015 si sono conosciuti a Uomini e Donne e insieme avevano lasciato il programma. Poi a gennaio di quest’anno il loro amore è finito. A parlare ora è Nicole Mazzoccato che, dall’Italia, fatica oggi a riconoscere il suo Fabio Colloricchio, attualmente naufrago a Supervivientes, corrispettivo spagnolo dell’Isola dei Famosi.

Lui in Honduras ha conosciuto Violeta Mangrinan, ex tronista di Mujer y Hombre, versione spagnola di Uomini e Donne. Insieme hanno scandalizzato i telespettatori di mezzo mondo, lasciandosi andare a un momento di esplicita passione dinanzi alle telecamere, dopo che lei aveva mollato in diretta tv il suo fidanzato. Un idillio interrotto proprio sul più bello perché Violeta è dovuta rientrare di corsa a casa a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Ma ad indispettire Nicole Mazzoccato, oggi felicemente fidanzata con Thomas Teffah, non è tanto il focoso spettacolo dato dai due, quanto le dichiarazioni dello stesso Fabio, che da quando è approdato sull’Isola non ha fatto altro che criticare la sua ex rivelando agli altri naufraghi anche dei particolari intimi della loro vita di coppia.

Al magazine di Uomini e Donne, Nicole commenta: “Conosco bene le dinamiche televisive e so che il triangolo amoroso è ciò che incuriosisce, soprattutto quando non ci sono più temi, scandali, liti. Ribadisco ancora una volta che con Fabio ci siamo lasciati in buoni rapporti a gennaio. Sono stata invitata in più occasioni a parlare della mia relazione in Spagna, ma anche in Italia, attraverso interviste, ma sono abituata a comportarmi diversamente”.

Nicole e Fabio si sono lasciati in buoni rapporti, aggiunge lei, ma ciò a quanto pare non lo ha frenato dal fare esternazioni anche pesanti sul suo conto. “Sono venuta a conoscenza dell’ennesima calunnia proprio pochi giorni fa, ma, nonostante questo, rimango composta, come fa una vera donna. La stessa che perdonava, la stessa che aiutava in vari ambiti e la stessa che capiva sempre. Non serve parlare ora, soprattutto perché non l’ho fatto fino ad oggi. Non sarà questa l’occasione in cui parlerò male di una persona a cui, ahimè, voglio ancora bene e che prima di partire mi ha abbracciato dicendomi che meritavo tutta la felicità del mondo perché sono una bella persona. Riconfermo che non so cosa sia successo a questo ragazzo: non lo riconosco”. (Fonte: Magazine Uomini e Donne)