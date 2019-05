ROMA – “Dalla cintura in giù è Top”. Così Violeta Mangrinan commenta la focosa notte con Fabio Colloricchio a Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi. I due naufraghi travolti da una irresistibile passione, non hanno esitato a lasciarsi andare a un rapporto completo dinanzi alle telecamere. Le immagini e i gemiti dei due non lasciano spazio ad equivoci, tanto da far sgranare gli occhi pure ai granchi presenti in spiaggia. Anche quelli immortalati dalle telecamere.

Il giorno dopo, confidandosi con l’amica Mahi, Violeta arde ancora di passione: “Se è stato così bello qui sull’isola su un tappetino, immagina fuori come può essere”, lasciando quindi intendere che vorrebbe continuare la storia anche al di fuori del reality.

Il desiderio tra i due si è fatto subito caliente. Lui, ex tronista di Uomini e Donne, è da poco tornato single dopo la fine della storia con Nicole Mazzocato. Lei, tronista nella versione spagnola del dating show Mujer y Hombre, è rimasta talmente folgorata dall’italo-argentino da mollare in diretta tv il suo compagno. Un po’ come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Chissà se la nuova fiamma continuerà ad ardere anche oltre il reality.

Intanto le immagini a luci rosse dell’altra notte hanno spiazzato pure la produzione del reality show che sul sito scrive: “Nelle passate edizioni in molti ci avevano segnalato che alcuni concorrenti facevano buon uso del tempo sull’isola, ma fino ad ora le telecamere non avevano mai catturato due sopravvissuti che avevano rapporti sessuali completi senza preoccuparsi delle telecamere! I gemiti di Violeta, non lasciano spazio a dubbi. Le immagini più forti mai viste nella storia di Survivors!”.

A questo link è possibile guardare le immagini esplicite: https://www.instagram.com/p/ByCoO3cHhHb/