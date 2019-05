MADRID – Con l’avvento dei reality show, si sa, il sesso in tv non è più un tabù. Scene più o meno spinte non sono mancate anche sui nostri schermi. Ma in Spagna si è andati forse oltre l’esplicito. Protagonisti di uno scandaloso video che sta facendo in queste ore il giro del web sono Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, concorrenti di Supervivientes, versione iberica dell’Isola dei Famosi.

I due naufraghi, travolti da una irresistibile passione da quando sono approdati sull’isola, non hanno esitato a lasciarsi andare a un rapporto completo dinanzi alle telecamere. Le immagini e i gemiti dei due non lasciano spazio ad equivoci, tanto da far sgranare gli occhi pure ai granchi presenti in spiaggia. Anche quelli immortalati dalle telecamere (Sic!)

Il desiderio tra i due si è fatto subito caliente. Lui, ex tronista di Uomini e Donne, è da poco tornato single dopo la fine della storia con Nicole Mazzocato. Lei, tronista nella versione spagnola del dating show Mujer y Hombre, è rimasta talmente folgorata dall’italo-argentino da mollare in diretta tv il suo compagno. Un po’ come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Chissà se la nuova fiamma continuerà ad ardere anche oltre il reality.

A questo link è possibile guardare le immagini esplicite: https://www.instagram.com/p/ByCoO3cHhHb/