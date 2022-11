Fabio Concato chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Fabio Concato: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia del cantante ospite a Oggi è un altro giorno. Il cantante sarà tra gli ospiti della puntata della trasmissione che va in onda ogni pomeriggio su Rai Uno a partire dalle ore 14 condotta da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, carriera e biografia di Fabio Concato

E’ nato il 31 maggio 1953 a Milano (età 69 anni). Muove i primi passi nel mondo della musica nel 1974, quando insieme agli amici Bruno Graceffa e Giorgio Porcaro forma il gruppo di cabaret “I Mormoranti”, in cui Fabio scrive testi e musiche e inizia ad esibirsi al famoso locale Derby di Milano.

Nel 1977 incise l’album Storie di sempre contenente il singolo a Dean Martin (che ottenne un buon successo radiofonico e di vendite). Nel 1978 partecipa alla registrazione delle parti vocali sul 45 giri Ufo Robot/Shooting Star, rispettivamente, iniziale e finale della prima serie televisiva.

L’omonimo album del 1982 segna la prima vera risposta popolare per Concato, trascinato dal singolo Domenica bestiale, partecipante al Festivalbar di quell’estate; anche se non entrare nella hit parade diventerà presto il classico per eccellenza del cantautore milanese. Il brano fa parte della colonna sonora del film di Marco Risi Vado a vivere da solo, interpretato da Jerry Calà.

Moglie, figli e vita privata di Fabio Concato

Il cantante è sposato dal 1967 con Elisabetta Pesarese. L’artista ha una figlia che si chiama Carlotta. Per il resto non sappiamo altro della sua vita privata.