Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1 a partire dalle ore 14. Oggi è un altro giorno è una trasmissione tv condotta da Serena Bortone.

Fabio Concato è nato il 31 maggio 1953 a Milano (età 67 anni). Il cantante è sposato dal 1967 con Elisabetta Pesarese. L’artista ha una figlia che si chiama Carlotta Concato. Per il resto non sappiamo altro della sua vita privata.

La carriera del cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Come detto, Concato è un cantante di successo. Riportiamo di seguito, i suoi album in studio: 1977 – Storie di sempre 1978 – Svendita totale 1979 – Zio Tom 1982 – Fabio Concato 1984 – Fabio Concato 1986 – Senza avvisare 1990 – Giannutri 1992 – In viaggio 1994 – Il piccolo principe 1996 – Blu 1999 – Fabio Concato 2001 – Ballando con Chet Baker 2012 – Tutto qua 2016 – Non smetto di ascoltarti 2017 – Gigi 2020 – Musico ambulante.

Ecco un elenco dei suoi singoli che hanno riscosso più successo: 1977 – A Dean Martin/Festa nera 1978 – P…come/Vito 1979 – Zio Tom/Clic 1982 – Domenica bestiale/Berlacca 1984 – Fiore di maggio/Cara Chiara 1988 – 051-222525/051-222525 versione jazz club di Franco D’Andrea 1990 – Speriamo che piova 1991 – Radici di terra/Himalaya (con Angelo Branduardi) 1992 – A Dean Martin/Rosalina 1993 – Il Caffettino Caldo/E’ Festa/Provaci Tu/A Dean Martin 1997 – Un puntino 1999 – M’innamoro davvero 2003 – In trattoria (Anna Oxa) 2020 – L’Umarell.