ROMA – Fabio De Luigi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo si racconta e si descrive come un “padre molto presente”. L’attore ha parlato dell’ultimo film che lo vede protagonista in sala dal 7 febbraio. “10 giorni senza mamma”, questo il film diretto da Alessandro Genovesi in cui interpreta un papà lasciato solo a casa con i tre figli.

Intervistato dalla Toffanin, De Luigi parla del film in uscita e svela che anche nella vita reale è un padre molto presente: “Spesso sono stato criticato proprio da chi mi diceva di osare di più, ma ci ho provato lo stesso. Ormai nelle famiglie i ruoli sono più interscambiabili. Da papà non ho così tante difficoltà”. De Luigi ha due figli e un cane di nome Happy.