ROMA – Fabio Fazio è stato oggetto di un nuovo attacco da Alessandro Di Battista del Movimento 5 stelle. Ancora una volta il movimento lo accusa di avere uno stipendio eccessivo, con l’ex deputato pentastellato che ne chiede il taglio dello stipendio. Un accanimento non solo nei confronti di Fazio, ma anche di Bruno Vespa. Il conduttore di Che tempo che fa in onda sulla Rai ironizza: “Sto pensando di emigrare”.

Fazio ha colto l’occasione di un simpatico siparietto con Claudio Baglioni durante il suo programma in onda la sera del 3 febbraio per rispondere alle nuove polemiche dei politici nei suoi confronti. Scherzando col direttore artistico del Festival di Sanremo, il conduttore dice: “C’è grande attesa”. Baglioni replica ironico: “Nel senso che ci aspettano fuori per menarci?”. E Fazio raccoglie la palla al balzo: “Quello non solo a Sanremo, infatti sto pensando di emigrare “.