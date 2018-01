ROMA – Barbara D’Urso “salva” Fabio Fazio. Non direttamente, certo, e nemmeno consapevolmente. Ma è grazie al suo precedente che l’Ordine dei giornalisti ha deciso di non istituire procedimenti per esercizio abusivo della professione nei confronti del conduttore di Che tempo che fa, che, soprattutto in campagna elettorale, porterà nel suo studio diversi politici da intervistare.

La polemica era nata perché Fazio, appunto, conduce interviste ai politici pur senza essere giornalista. Cosa che fa anche Barbara D’Urso, e per la quale la conduttrice Mediaset era stata portata in tribunale dall’Ordine dei giornalisti.

Il processo, però, si concluse con l’archiviazione del caso da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, secondo il quale l’accusa di esercizio abusivo della professione giornalistica era infondata dal momento che la D’Urso faceva e fa intrattenimento o tutt’al più infotainment, ma non informazione.

Ricordando questo precedente l’attuale presidente dell’Odg, Carlo Verna, subentrato ad Enzo Iacopino, ha dichiarato che non sarà una sua priorità istituire procedimenti per l’esercizio abusivo della professione: “Trovo questi procedimenti anacronistici e inutili”, ha spiegato. Per poi aggiungere, ricordando il caso D’Urso: “La professione è cambiata e l’informazione viene trattata in tantissimi programmi. Io mi limito a sorvegliare i giornalisti iscritti all’Albo, controllando che si attengano alle regole di deontologia e che rispettino le regole”.