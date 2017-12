ROMA – Fabio Fazio non ha resistito e ha fatto una battuta sulla proposta di matrimonio di Daniele Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip, alla sua valletta Filippa Lagerback. Una battuta che arriva durante la puntata di Che tempo che fa in onda la sera di domenica 4 dicembre. “Ma l’anello che ti ha dato Daniele è vero o di scena?”, chiosa Fazio, mentre la bella Filippa che lo porta ancora al dito replica serena: “Non mi interessa che sia vero, è il simbolo del nostro amore”.

A raccontare il simpatico siparietto andato in scena a Che tempo che fa è Libero quotidiano, che spiega come Fazio abbia fatto l’unica domanda “cattiva” della sua vita e proprio alla sua storica collega Filippa:

“Domenica sera in diretta, Filippa è stato oggetto dell’attenzione di Fazio che le ha domandato se l’anello che ha ricevuto su Canale 5 dal suo amato è vero o se appartenesse a Canale 5. Forse l’unica domanda vagamente scomoda e insidiosa della carriera di Fabio Fazio, che quando ha davanti Berlusconi o Renzi chiede al massimo “come sta?”. “Penso sia mio”, dice sommessamente Filippa, che lo indossa ancora.

“È un anello di scena e non mi interessa che sia vero. Poteva essere di gomma, di carta, di qualsiasi materiale. L’importante è che un simbolo, è il simbolo del nostro amore”, aggiunge la bella svedese. La Lagerback non sa ancora dove dirà di “sì” al suo compagno. Intano Enzo Miccio, famosissimo wedding planner, ha portato qualche bozzetto per l’abito da sposa”.