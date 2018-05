ROMA – Andrea Bocelli arriva ospite in studio a Che Tempo che fa e il conduttore Fabio Fazio cade in una tremenda gaffe. “Che onore vedervi entrare”, esordisce Fazio accogliendo i suoi ospiti, peccando secondo alcuni di insensibilità davanti alla cecità del cantante.

Nel corso della puntata andata in onda domenica 6 maggio, Fazio ha più volte utilizzato i verbi “guardare” e “vedere” mentre parlava con Bocelli e la moglie Veronica. Una mancanza di tatto secondo gli utenti dei social network, con Twitter che è impazzito tra commenti e frecciatine sul conduttore.

C’è chi ha utilizzato l’ironia per redarguire Fazio sulla sua gaffe e chi invece lo ha duramente attaccato, sostenendo che le sue dimenticanze non siano state professionali. Bocelli e la moglie, ospiti nello studio, non sembrano però aver notato le sue parole.

