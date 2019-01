ROMA – Il cambiamento politico e dirigenziale in Rai ha alimentato da qualche mese le voci su una chiusura di Che tempo che fa oppure uno spostamento, in questo caso ritorno, del format su Rai3. Il talk show condotto da Fabio Fazio, ogni domenica ottiene tra il 14 e il 15% di share, numeri non flop ma nemmeno entusiasmanti. Diversi siti e quotidiani riportano l’ipotesi di un ritorno in Rai di Massimo Giletti, con l’intenzione dell’ad Salini e della direttrice De Santis di affidargli proprio la domenica sera.

Al momento Che tempo che fa non sarebbe previsto nel palinsesto della prossima stagione, non a caso Fazio starebbe vagliando due diverse offerte, forse anche per non subire “l’umiliazione” professionale di una retrocessione sulla terza rete.

Il conduttore, secondo il settimanale Chi, sarebbe corteggiato da La7e dal gruppo Discovery. Urbano Cairo, patron della settima rete, sarebbe alla finestra, la prima volta che decise di lasciare la Rai passò proprio a La7, ai tempi gestita da una diversa proprietà. La capacità economica del gruppo internazionale Discovery potrebbe rendere l’offerta cospicua. Fazio sarebbe dunque in procinto di lasciare la Rai, per scelta o per “forza”, dopo trentasei anni. Una decisione che susciterà interesse e nuove polemiche, non solo televisive.