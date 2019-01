ROMA – Secondo quanto scrive Chi, Fabio Fazio non sarebbe previsto dai palinsesti autunnali della Rai. Il magazine diretto da Alfonso Signorini spiega che “Che tempo che fa” potrebbe subire il taglio da parte del nuovo consiglio d’amministrazione.

Per questa ragione, il conduttore starebbe vagliando delle proposte alternative che gli sono arrivate da La7 e da Discovery. Con La7, Fazio ha già collaborato nel 2001 subito dopo la sua nascita quando era in mano ad un’altra proprietà ed ha mantenuto un buon rapporto.

Intanto Mediaset ha deciso di cambiare il suo palinsesto, sperando così di rubare ascoltatori proprio a Fabio Fazio. Secondo varie indiscrezioni, l’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 dovrebbe essere trasmessa per due volte alla domenica (il 3 e il 10 febbraio) al posto della Dottoressa Giò. In questo modo, si creerà un grosso problema proprio a Fazio, uscito sempre vincitore dalla sfida degli ascolti con Barbara D’Urso.

Il reality di Alessia Marcuzzi si preannuncia invece un avversario decisamente più tosto: un eventuale perdita di ascolti potrebbe quindi portare alla decisione finale su “Che tempo che fa” da parte della Rai.