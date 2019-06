ROMA – Nella trasmissione domenicale “Mezz’ora in più” che conduce su Rai Tre, Lucia Annunziata ha ospitato Gad Lerner, ultimo bersaglio del ministro dell’Interno Salvini che lo dileggia come “comunista col Rolex”. Ma per difendere il collega ostracizzato da una certa destra, la Annunziata ha finito per attaccare Fabio Fazio, sempre a proposito del suo ricco stipendio blindato da un supercontratto Rai, la stessa accusa che da Salvini in giù gli viene contestata un giorno sì e l’altro pure.

Per l’Annunziata un conto è Lerner, oggetto di attacchi inqualificabili per il quale spende l’aggettivo “brutalizzato”, un conto è il caso Fazio perché, mentre tutti si sono ridotti lo stipendio lui ha preferito aggirare la legge. Poi che sia stato “brutalizzato” anche lui è deprecabile, dice la Annunziata, ma intanto avrebbe dovuto comportarsi diversamente.

GAD LERNER: “Vedo un istinto alla ricerca della preda. Salvini ha appena ottenuto lo scalpo di Fabio Fazio, brutalizzato nel silenzio generale dei suoi colleghi perché guadagna troppo, per cui siccome lui prende 2 milioni all’anno, quelli che di milioni ne prendono uno o mezzo sono stati zitti dicendo ahah, se la prende con Fazio e ben gli sta…”.

LUCIA ANNUNZIATA: “Nella nostra tradizione di essere sinceri l’uno per l’altro, io divido la tua situazione da quella di Fabio Fazio, perché Fabio Fazio ha un problema… non significa che debba essere brutalizzato, però Gad, questo è un dato di fatto: c’è una legge che Fazio ha aggirato. Nessuno di noi l’ha fatto, è una legge, ci siamo tagliati tutti lo stipendio. Detto questo, è stato trattato come non si meritava”. (fonte Rai Tre)