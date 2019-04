MONTECARLO – La finalissima del Masters di tennis di Montecarlo, Fabio Fognini-Dusan Lajovic, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno, anche in HD, il 21 aprile 2019 alle ore 14.00. Il match Fabio Fognini-Dusan Lajovic sarà visibile anche in diretta streaming sull’app SkyGo ma solamente per gli abbonati a Sky Sport. Se siete fuori a pranzo per la Santa Pasqua ma siete abbonati a Sky, potrete vedere la finale di tennis tra Fognini e Lajovic in diretta streaming sui vostri cellulari o sui vostri tablet.

Fabio Fognini-Dusan Lajovic, azzurro arriva alla finale grazie ad una impresa straordinaria contro Rafa Nadal.

Impresa sensazionale del tennista italiano al torneo di tennis di Montecarlo. Il numero uno del tennis azzurro travolge Rafa Nadal e conquista la finale sulla terra rossa del Principato: show del ligure che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-2. In finale Fognini incontrerà il serbo Dusan Lajovic.

Fabio Fognini è il tennista italiano più forte degli ultimi anni.

Con gli otto titoli conquistati in singolare, si colloca al secondo posto per numero di tornei ATP vinti dai tennisti italiani nell’era Open, alle spalle di Adriano Panatta che ne vinse 10. Nei tornei di singolare del circuito maggiore è giunto 18 volte in finale.

Fonte: Sky Sport.