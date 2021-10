Fabio Frizzi chi è: dove e quando è nato il fratello di Fabrizio, età, moglie, figli, vita privata, colonne sonore

Fabio Frizzi chi è: dove e quando è nato, età, moglie, figli, vita privata, colonne sonore. Il fratello maggiore di Fabrizio Frizzi è tra gli ospiti a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno a partire dalle ore 14.

Fabio Frizzi, dove e quando è nato e carriera

Fabio Frizzi è nato a Bologna il 2 luglio 1951. Ha 70 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Fabio è il fratello maggiore del compianto Fabrizio Frizzi, fa il compositore e l’autore di colonne sonore. Questo il suo profilo Instagram. I due fratelli erano legatissimi anche dalla comune passione per il mondo dello spettacolo.

Fabio Frizzi è uno dei collaboratori storici del regista Lucio Fulci. Per lui ha composto le colonne sonore di film divenuti cult quali “Zombi 2”, “Paura nella città dei morti viventi” e “…E tu vivrai nel terrore! L’aldilà”.

Nel 2003 Quentin Tarantino ha inserito nella colonna sonora del suo “Kill Bill: Volume 1” un brano scritto da Frizzi presente in “Sette note in nero”, diretto da Fulci nel 1977.

Fabio Frizzi ha partecipato anche a due film. Si tratta di “Lacrime d’amore” e “Amore Formula 2”, entrambi nel 1970.

Fabio Frizzi iniziò a prendere lezioni di chitarra a 14 anni, quindi fondò un gruppo rock.

Lucio Fulci, “Fantozzi”, “Febbre da cavallo”

Nel 1975 arrivò il grande successo, grazie alla colonna sonora di “Fantozzi”. Nel 1976 compose insieme a Franco Bixio e Vince Tempera le musiche de “Il secondo tragico Fantozzi”. Compose poi la colonna sonora di “Febbre da cavallo” per la regia di Steno, e “I quattro dell’apocalisse”, per la regia di Lucio Fulci. Nel 1979 curò la colonna sonora dell’horror di Lucio Fulci “Zombi 2”.

Nel 2002, Frizzi tornò a collaborare con Bixio e Tempera in occasione della colonna sonora di “Febbre da cavallo – La mandrakata”, sequel di Febbre da cavallo diretto dal figlio di Steno, Carlo Vanzina.

I decenni successivi sono passati curando la parte musicale in diverse trasmissioni televisive della Rai. Nel 2012, Frizzi mette è andato in scena con il progetto musicale “F2F – Frizzi To Fulci”, una “orchestra rock” formata da 8 elementi diretta dal maestro in cui vengono riproposte le colonne sonore che il maestro realizzò per i film horror diretti dal regista Lucio Fulci.

Fabio Frizzi, la moglie e la figlia

Fabio ha una moglie, Francesca, e una figlia, Caterina. Le loro età non sono disponibili. L’unica csoa che sappiamo è che marito e moglie lavorano nel campo della musica.