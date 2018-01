MILANO – Fabio Fulco si commuove in televisione parlando della rottura della relazione con Cristina Chiabotto dopo dodici anni. L’attore de Le Tre Rose Di Eva è stato ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Domenica Live andata in onda il 21 gennaio.

La conduttrice gli ha chiesto di commentare la fine della lunga storia con l’ex Miss Italia, che non condivideva con lui il desiderio di mettere su famiglia. Questo sarebbe stato il motivo che avrebbe portato alla rottura.

La vita dell’attore napoletano, come lui stesso ha raccontato a Barbara D’Urso, è molto cambiata dopo la fine del suo grande amore:

“Il mio errore è stato quello di parlare sempre con la prima persona plurale. Dopo quest’esperienza non esisterà più un noi ma solo un io. È stato un sogno durato 12 anni, ma era solo il mio sogno. A un certo punto è suonata la sveglia. L’importante è come si fanno le cose. Nella vita ci vuole sempre il rispetto. Se Dio vorrà, troverò una persona che abbia voglia di lottare con me, che abbia voglia di darmi una famiglia, dei figli, di costruire con me. E di lottare nei momenti difficili, perché stare insieme vuol dire anche fare dei sacrifici”.