Fabio Galante chi è: dove e quando è nato, vita privata, carriera, Laura Freddi, fidanzate e Francesca Falomo

Fabio Galante chi è, dove e quando è nato, vita privata, carriera, fidanzate e compagna attuale, Ballando con le Stelle. L’exa calciatore è tra i concorrenti dell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle e sarà tra gli sopiti Domenica In nella puntatadel 10 ottobre.

Dove e quando è nato e carriera di Fabio Galante

Fabio Galante è nato a Montecatini Terme il 20 novembre 1973. E’ del segno sodiacale dello Scorpione e quest’anno compirà 48 anni. E’ un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, osservatore dell’Inter.

Il salto nella carriera arriva a 13 anni quando passa nel vivaio dell’Empoli, squadra con cui esordisce a 17 anni nella Serie C1. Dopo due anni approda in Serie A nel Genoa con cui resta tre stagioni. E’ stato per diverso tempo il più giovane marcatore nel derby della Lanterna, segnando una rete alla Sampdoria all’età di 21 anni, un mese e 14 giorni. I primato fu poi battuto dal blucerchiato Mauro Icardi nel 2012.

Nell’estate 1996 venne acquistato dall’Inter con cui vinse una coppa Uefa. Nell’agosto 1998, durante una tournée dei nerazzurri a Napoli, fu protagonista di un controverso episodio: lanciando un gavettone dalla finestra dell’hotel in cui alloggiava la squadra sfondò il parabrezza di un’automobile, le cui schegge ferirono lievemente i passeggeri . Del fatto furono inizialmente incolpati Pirlo e Ventola, prima che il difensore ammettesse la propria responsabilità. Galante fornì quindi le sue scuse alla famiglia, riconducendo il tutto ad uno scherzo tra compagni. Rifiutato un risarcimento economico da parte della società, la famiglia Maffei denunciò il calciatore per lesioni.

Passato al Torino nel 1999, vestì la maglia granata per cinque stagioni.Nel 2004 si trasferì al Livorno militandovi per sei stagioni. Si è poi ritirato nel 2011. Nel settembre 2012 ottiene il titolo di direttore sportivo ed allena il Chiasso per tre stagioni, dal 2014 al 2017.

Il 2 agosto 2018 torna all’Inter in veste di osservatore. nel frattempo, dal 2014 approda ad Agon Channel per partecipare come giudice, insieme a Fulvio Collovati e Nicola Berti a un talent sul calcio. Nel 2021 sarà uno dei concorrenti della sedicesima edizione di Ballando con le stelle.

Fabio Galante, flirt e fidanzate importanti e compagna attuale

Le relazioni e i flirt, veri o presunti, di Fabio Galante sono stati spesso al centro del gossip in tutti questi anni. Laura Freddi, l’ex velina Giorgia Palmas, da Giorgia Surina a Laura Torrisi, dalla coniglietta di Playboy Sarah Nile alla modella Francesca Falomo, sua attuale compagna, senza dimenticare la presentatrice Barbara D’Urso e Lory Del Santo.

Di lui, Lory Del Santo ha raccontato: “Galante mi ha fatto la corte a lungo. Se uno ci prova così tanto tempo, è giusto che abbia un premio. Una volta è successo, e ha dato il massimo… di qua di là, si è dato da fare nelle posizioni. Ho apprezzato questo lavoro di coreografia. Il premio se l’è meritato”.

Ora Fabio sta con Francesca Falomo. La coppia è affiatatissima e sembra che l’ex calciatore abbia intenzioni serie.