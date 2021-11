Fabio Modugno: età, vero nome, moglie, figli, padre Domenico Modugno, madre Maurizia Calì. Per tutti è Fabio Modugno, ma in realtà si chiama Fabio Camilli. Con questo nome è cresciuto, prima di scoprire di essere figlio di una relazione illegittima del grande cantante.

Dove e quando è nato, età e vero nome di Fabio Camilli Modugno

Fabio Modugno nasce Fabio Camilli a Roma il 10 agosto 1962. All’epoca non sapeva di essere figlio del noto cantante pugliese, per cui il suo vero nome è in realtà Fabio Camilli. Attualmente ha dunque 59 anni. E’ del segno zodiacale del Leone. Non si hanno notizie ufficiali sulla sua altezza e il suo peso.

Moglie, figli, padre Domenico Modugno, madre Maurizia Calì, vita privata di Fabio Modugno

Non si hanno notizie di legami sentimentali di Fabio Modugno (moglie, figli).

Molto più pubblica la sua vicenda familiare. Nel 1987 una ex fidanzata chiama Fabio, che all’epoca ha 25 anni. La donna gli dice che sta avendo una relazione con Marcello Modugno e che ha notato molte somiglianze tra i due. Marcello Modugno è figlio legittimo di Domenico Modugno e Franca Gandolfi.

Oltretutto Marcello e Fabio sono amici. Ed è proprio Marcello a rivelare alla donna che lui e Fabio sono fratellastri. Fabio è nato da una relazione extraconiugale tra Domenico Modugno e la ballerina Maurizia Calì. Maurizia che a sua volta è sposata con Romano Camilli, capo ufficio stampa del teatro Sistina (con la quale ha già una figlia), da cui Fabio prende il cognome.

Fabio Modugno e la battaglia legale contro gli eredi di Domenico Modugno

Per riconoscere la paternità di Domenico Modugno, Fabio si è imbarcato in una battaglia legale di 18 anni contro i suoi eredi. L’ultima parola per via giudiziale è arrivata solo nell’agosto 2019.

“Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante”, ha riferito all’Ansa Fabio Modugno, ringraziando “il mio amico e avvocato Gianfranco Dosi”.

Fabio Modugno parla del rapporto con il padre biologico e di quello col padre putativo. “Non ho fatto in tempo a conoscerlo, quando ho saputo era già malato e poco tempo dopo è morto. E così le tante domande che avrei voluto fargli sono rimaste senza risposta. Così come quelle che avrei voluto rivolgere al padre con il quale ho vissuto per tanti anni”. “Quando sono riuscito a rimettere in piedi un rapporto, non più viziato da questa vicenda, anche lui purtroppo è morto.”