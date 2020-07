Fabio Volo torna single: è giunta al capolinea la storia con Johanna Maggy, dopo 9 anni di matrimonio.

Fabio Volo e Johanna Maggy si era conosciuti a New York, in un bar di Manhattan. Lei, insegnante di yoga, non aveva idea della popolarità di cui godeva lui in Italia.

Una lunga storia d’amore, nata nel 2011 e coronata dalla nascita di due figli, Gabriele e Sebastian.

Ora i due hanno deciso di separarsi. Dopo le voci di una crisi circolate nei mesi scorsi, la decisione è ufficiale.

Già a dicembre alcuni indizi su Instagram lasciavano intendere una imminente rottura. In un post Johanna Maggy scriveva:

“Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”. Da allora nessuna foto insieme, nessuna Stories.

Poi a giugno i paparazzi di Chi avevano immortalato lei in compagnia di un altro uomo: Raffaele Marone, fotografo di moda.

Secondo quanto scrive il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip”, la Maggy avrebbe già fatto i bagagli e sarebbe in procinto di trasferirsi alle Baleari con i due figli.

Fabio Volo farà avanti e indietro dall’Italia per incontrare Gabriele e Sebastian. Nonostante la separazione i due sembrano essere in ottimi rapporti. (Fonte: Chi).