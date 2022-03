Fabiola Sciabbarrasi chi è: marito, figli, Pino Daniele, vita privata, età, peso e altezza dell’ex modella

Chi è Fabiola Sciabbarrasi: marito, figli, Pino Daniele, vita privata, età, peso e altezza dell’ex modella. Fabiola sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Fabiola Sciabbarrasi

Nata a Roma il 26 aprile del 1968. Quindi ha 54 anni. Fabiola Sciabbarrasi è stata la seconda moglie del cantante Pino Daniele. Non abbiamo informazioni precise sul suo peso e sulla sua altezza ma è in forma smagliante.

Il marito e i figli, la vita privata di Fabiola Sciabbarrasi

Sappiamo solamente che è stata la seconda moglie di Pino Daniele. Agli inizi degli anni novanta la vita sentimentale del musicista campano ebbe una svolta.

Dopo aver divorziato da Dorina Giangrande (corista negli album Terra mia e Un uomo in blues), da cui aveva avuto due figli, nel 1991 si risposò con Fabiola Sciabbarrasi con cui ebbe due figlie (alle quali dedicò i brani Sara e Sofia sulle note, presenti rispettivamente in Medina e Passi d’autore) e un figlio.

La carriera di Fabiola Sciabbarrasi

Ha iniziato a lavorare come modella, sfilando per marchi importanti come Blumarine e Armani. Ma cosa fa attualmente? Lo possiamo ricavare dal suo profilo Instagram. E’ la fondatrice della @pinodanieleforeveronlus ma anche di Forlove Entertainment e Fundraising~Event Productions Advisor.