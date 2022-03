Fabri Fibra chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, Caos, biografia e carriera. Il rapper Fabri Fibra è ospite questa sera 25 marzo di Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Fabri Fibra

Fabri Fibra, pseudonimo di Fabrizio Tarducci, è nato il 17 ottobre del 1976 a Senigallia, in provincia di Ancona. Ha 45 anni. E’ il fratello maggiore del cantautore Nesli e, oltre a lui, ha anche una sorella minore. Nel 1994 il rapper, al tempo noto come Fabri Fil, forma insieme all’amico Lato il gruppo Uomini di Mare e l’etichetta discografica indipendente Teste Mobili Records, incidendo due anni più tardi il demo Dei di mare quest’el gruv. Nel 1999 esce il loro unico album in studio, Sindrome di fine millennio.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Fabri Fibra

Il rapper è molto riservato riguardo la sua vita privata. Nel 2018 aveva dichiarato di avere una fidanzata. Attualmente, però, non si hanno informazioni in merito, non sappiamo se sia fidanzato o meno. Il suo profilo Instagram conta oltre 1,2 milioni di follower: fabri_fibra.

Il rapper e suo fratello Nesli, nel 2008, hanno interrotto il loro rapporto, senza mai approfondire il motivo della loro rottura.”Nesli mi attacca come musicista e quindi attacca la mia persona. Ma lui per primo dovrebbe scindere l’aspetto professionale da quello personale. Quando ci riuscirà, forse potremo di nuovo comunicare. Di certo gli voglio bene, è mio fratello e lo sarà per tutta la vita”, ha dichiarato il rapper.

La carriera di Fabri Fibra

Il rapper debutta come solista con il nome d’arte di Fabri Fibra nel 2002 con l’album Turbe giovanili. Significativo per la sua carriera è l’album Mr. Simpatia, pubblicato nel 2004, con cui lascia il suo marchio indelebile nella scena musicale di allora. Nel 2006, con la Universal, pubblica l’album Tradimento. Durante la sua carriera ha venduto oltre 1 milione di copie certificate dei suoi dischi, guadagnando numerosi dischi d’oro, di platino e multiplatino. Inoltre ha vinto diversi riconoscimenti inclusi tre Wind Music Awards e il TRL Awards 2011.

Il rapper, nel 2022, pubblica il suo decimo album in studio, Caos. Nello stesso giorno dell’uscita dell’album viene reso disponibile il primo singolo estratto Propaganda, realizzato insieme ai Colapesce Dimartino.

