Fabrizio Biggio chi è, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, I Soliti Idioti

Chi è Fabrizio Biggio, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, I Soliti Idioti. Fabrizio Biggio infatti è tra gli ospiti di Game of Games . Gioco Loco, il programma condotto da Simona Ventura e in onda ogni martedì sera su Rai Due in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Fabrizio Biggio

Fabrizio Biggio è nato a Firenze il 27 giugno del 1974 e ha 46 anni di età. E’ un attore e conduttore televisivo italiano. Nasce da padre pugliese e madre francese. Nel 1997 conduce su Canale 10 di Cecchi Gori un programma sulla scuola chiamato La Zanzara in Classe Dal 2000 al 2001 Biggio ha recitato in MTV Mad, programma televisivo che, parallelamente allo show condotto in studio da Gip, seguiva le bizzarre avventure improvvisate per strada dal “Nongio” (Francesco Mandelli) e dal Biggio, che fingevano di essere dei semplici spettatori del programma su MTV.

Nel 2001 conduce a fianco della vj Paola Maugeri il programma musicale MTV Select. È stato protagonista nella sitcom I soliti idioti (2009-2012) insieme a Francesco Mandelli ricomponendo la coppia di MTV Mad. Le puntate sono ancora replicate su Comedy Central e su MTV. Il 14 dicembre 2014 viene annunciata da Carlo Conti la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 insieme a Francesco Mandelli con il brano Vita d’inferno. Al termine della quarta serata, il brano è tra i quattro esclusi dalla finale.

Moglie e vita privata di Fabrizio Biggio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Fabrizio Biggio è sposato e sua moglie è Valentina De Ceglie. I due stanno insieme da diverso tempo. Come va la convivenza? Come ha dichiarato lui stesso, è molto disordinato e quasi tutte le sue ex sono scappate proprio per questo motivo. Ma l’amore supera anche questi problemi di coppia.

Fabrizio Biggio poi dal 2016 conduce Stracult, trasmissione televisiva di cinema, trasmessa su Rai 2. Nel 2017 conduce Meglio tardi che mai, un comedy show in Giappone con Edoardo Vianello, Lando Buzzanca, Adriano Panatta e Claudio Lippi.