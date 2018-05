ROMA – Un durissimo botta e risposta tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso è andato in scena nel weekend sulle reti Mediaset. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’ex fotografo dei vip ha accusato dalle poltrone di Verissimo la conduttrice del Grande Fratello di aver strumentalizzato Nina Moric, il cui ex fidanzato Luigi Favoloso è tra i concorrenti del reality show. La D’Urso però non ci sta e dalla sua Domenica Live replica: “Non sono stata in carcere io”.

Secondo Corona, la Moric è “colpevole” di essersi fatta strumentalizzare dalla D’Urso e coinvolgere nel trash del reality show. Anche se Nina, ospite di Domenica Live, ha negato la ricostruzione dell’ex marito e padre del figlio Carlos, la D’Urso ha replicato duramente a Corona:

“Non amo parlare di questa persona, se non per motivi di cronaca. Io non mi devo giustificare di nulla, io volo altissimo. Sono talmente abituata alla cattiveria della gente piccola. Non sono stata in carcere io”.

Ma Corona ha avuto la risposta pronte e alla cara Barbara ha ricordato: