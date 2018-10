ROMA – Al Maurizio Costanzo Show Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si avvinghiano come ai vecchi tempi. Il padrone di casa stuzzica Corona chiedendo il motivo per cui l’ex fotografo dedicasse ancora canzoni d’amore sui social.

A questa domanda, Belen vede in imbarazzzo Corona e incuriosita gli chiede: “Perché sei diventato rosso?”. Lui, dopo qualche minuto di imbarazzo, risponde così: “Amore, non lo posso dire qui davanti a 5 milioni di telespettatori”.

La risposta di Corona sembrerebbe nascondere dei segreti e qualche questione in sospeso tra i due. L’ex re dei paparazzi non ha però voluto svelare di più e in suo soccorso è arrivato un lento che i due hanno ballato senza esitazione. Si tratta di “Besame mucho”, un classico della musica messicana.

I due si sono ritrovati corpo a corpo con Fabrizio che ha stretto Belen. Lei, dopo aver ballato ha voluto sdrammatizzare con una bella linguaccia (qui il link del video: https://twitter.com/Costanzo/status/1055217598168629248).