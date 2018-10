ROMA – Non sarebbe 40mila euro il cachet di Fabrizio Corona per la partecipazione al Grande Fratello Vip 3. Sarebbe 50mila. Lo specifica Davide Maggio, blogger televisivo. Alla cifra però saranno scalati i danni al camper di Mediaset.

361Magazine ha scritto infatti che dopo la lite con Ilary Blasi, Corona ha dato di matto e tirato calci e pugni alla struttura della produzione.

Sulla lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona è intervenuta anche Belen Rodriguez. A chi ha insinuato che l’ex re dei paparazzi sia il suo amante, l’argentina ha puntualizzato che Corona è ormai un caro amico. “Fabrizio è un mio amico… tutto qui! Devono sempre montare casi su niente! Besitos“, ha fatto sapere Belen. Un modo per ribadire che è vicina a Fabrizio ma che non c’è alcun ritorno di fiamma tra i due, come invece insinuato da mesi dai maligni.

E mentre Belen Rodriguez chiarisce che non c’è nulla di sentimentale con Fabrizio Corona, quest’ultimo medita vendetta contro Ilary Blasi. L’ex marito di Nina Moric ha lasciato Cinecittà furioso e promesso di scatenare l’inferno nei confronti della moglie di Francesco Totti.