ROMA – Come passa il tempo in carcere il buon Fabrizio Corona? Flessioni? Addominali? Libri? Riviste? Pallina contro il muro? Se questa domanda vi assilla e non ne riuscite a venire a capo ecco cosa scrive sull’argomento, delicato, anzi, delicatissimo, Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”:

“Fabrizio Corona, 45 anni, è da poco tornato in carcere per non aver rispettato i provvedimenti del Giudice di sorveglianza – scrive Dandolo – Si dice sia molto avvilito e che trovi un po’ di sollievo solo guardando la tv. Il suo programma preferito? Il Grande fratello. Nel reality quest’anno figura tra i concorrenti un suo ex collaboratore? Chi è? Ah, saperlo…”. Fonte: “Oggi”.