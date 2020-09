Fabrizio Corona vuole fare un complimento a Barbara D’Urso ma fa una gaffe, sbagliando l’età della conduttrice.

E’ successo nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso. L’ex re dei paparazzi stava chiudendo il collegamento e ha detto: “Prima di chiudere Barbara volevo dire che sei splendida, che sapere che hai 65 anni è incredibile. Quando ti ho visto ero meravigliato. Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile”.

La reazione di Barbara d’Urso alla gaffe di Fabrizio Corona

La D’Urso se la ride: “Grazie ma di anni ne ho 63”. Poi prosegue: “Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo, volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Detto questo anche ciao … Salutame a soreta!”.

La D’Urso e l’amore tra Carlos e Fabrizio

Dice Corona: “Non sono quello di prima e non lo sarò più, perché sono veramente stanco: non ho la libertà dal 2012”. Poi parla della serenità riacquistata col figlio Carlos.

“Carlos sta benissimo ed ha un attaccamento enorme per il padre – dice la D’Urso – ed è un amore reciproco, non si sono mai lasciati la mano e io questo a Fabrizio devo riconoscerlo”.

Il messaggio a Silvia Provvedi

Fabrizio Corona lancia un messaggio alla sua ex Silvia Provvedi: “La piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino, le dico di non mollare e do un abbraccio al suo fidanzato, sincero. Deve resistere e essere forte”. (Fonte: Mediaset-Live Non è la d’Urso)